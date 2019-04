Stand: 24.04.2019 14:56 Uhr

A7 gesperrt: Schwerer Unfall bei Quickborn

Nach einem Unfall auf der A7 bei Quickborn ist die Autobahn in Richtung Süden zwischen Quickborn und Raststätte Holmmoor gesperrt. Laut Autobahnpolizei hatte gegen Mittag der Fahrer eines Wohnmobils ein Stauende übersehen und war in einen Lkw gefahren. Drei Menschen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt. Sie konnten sich alle selbst aus dem Wrack des Wohnmobils befreien. Eine ältere Mitfahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von den Einsatzkräften befreit werden und kam mit schweren Verletzungen in die Klinik.

Umleitung eingerichtet

Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch bis zum späten Nachmittag dauern. Derzeit gibt es rund vier Kilometer Stau ab Henstedt-Ulzburg Die Umleitung führt über die U70.

Wie es auf den Straßen aktuell aussieht, können Sie auf unserer Verkehrsseite sehen.

Hintergrund Rettungsgasse richtig bilden Damit Rettungskräfte schnell am Unfallort eintreffen können, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Markt gibt Tipps für den Notfall auf der Autobahn. mehr 19 Bilder Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2019 | 14:30 Uhr