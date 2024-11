A7: Geplante Sperrung bei Owschlag Richtung Süden verzögert sich Stand: 23.11.2024 11:34 Uhr Die geplante Sperrung auf der A7 zwischen Owschlag und Rendsburg verzögert sich. Grund sind die Wetterbedingungen. Laut Polizei kann es noch dauern, bis die Nebenstrecken komplett von Schnee befreit sind.

Die geplante A7-Sperrung zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist derzeit noch nicht gesperrt, da die Nebenstrecken nach dem Schneefall noch nicht vollständig geräumt sind. Laut Polizei kann es noch dauern, bis die Sperrung eingerichtet werden kann. Das Autobahn-Teilstück sollte eigentlich über das ganze Wochenende voll gesperrt werden. Die Strecke in Richtung Norden ist von der geplanten Sperrung so oder so nicht betroffen, so die Autobahn GmbH.

A7 Höhe Owschlag: Brücke über die Autobahn wird gebaut

Grund sind Arbeiten an der neuen Brücke über die A7 Höhe Owschlag. An dem Bauwerk sollen Gerüste abgebaut und Entwässerungsleitungen montiert werden. Außerdem soll auf dem Mittelstreifen eine Baustelle zurückgebaut werden.

Neue Brücke Ende des Jahres fertig

Nachdem bei dem Vorgängerbauwerk aus dem Jahr 1971 Schäden festgestellt wurden, wurde die Brücke im Juni 2023 abgerissen. Die notwendige Tragfähigkeit war nicht mehr gegeben, heißt es von der Autobahn GmbH. Die neue Brücke an der Anschlussstelle Owschlag soll bis zum Ende des Jahres fertig sein.

Umleitungsempfehlung über B77, B202 und A210

Autofahrerinnen und -fahrern, die während der Sperrung in Richtung Süden unterwegs sind, war empfohlen worden, dann an der Anschlussstelle Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) abzufahren und über die B77 nach Rendsburg zu fahren. Weiter führt die Strecke dann über die B202 und die A210 Richtung Kiel. Am Autobahnkreuz Rendsburg geht es anschließend zurück auf die A7. Alle Verkehrsteilnehmenden, die direkt nach Owschlag wollen, können wie üblich die Abfahrt an der A7 benutzen.

Die Autobahn GmbH hatte auch darauf hingewiesen, dass der Rendsburger Kanaltunnel, durch den die B202 führt, eine Höhenbeschränkung von vier Metern hat. Höhere Fahrzeuge sollten die Umleitungsstrecke über die Anschlussstelle Schleswig-Jagel über die B77, B76 und A215 nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 22.11.2024 | 08:30 Uhr