A24 bei Hornbek: Lkw überschlägt sich, Autobahn wieder frei Stand: 14.08.2021 10:49 Uhr Auf der A24 hat am Freitagmorgen ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses landete auf dem Dach. Die Straße musste gesperrt werden. Auch auf der L48 gab es einen Unfall, in den ein Lkw verwickelt war.

Laut Autobahnpolizei hat sich am Freitagmorgen ein Lkw auf der A24 in Höhe der Anschlussstelle Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlagen. Der Fahrer überlebte den Unfall nach Angaben der Polizei nicht und starb noch an der Unfallstelle. Das Fahrerhaus sei extrem verzogen, berichtete ein Einsatzleiter der Feuerwehr. Der Lastwagen lag nach dem Unfall auf dem Dach in einem Graben. Er hatte gefrorenen Fisch geladen, der überall verstreut war.

Die Fahrbahn zwischen Talkau und Hornbek in Fahrtrichtung Berlin war den Tag über gesperrt. Auch am späten Abend gab es deshalb immer noch einen neun Kilometer langen Stau ab Schwarzenbek/Grande. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

Weiterer tödlicher Unfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ebenfalls lange gesperrt war die L48 bei Eisendorf in der Nähe von Nortorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Nach Angaben der Polizei stießen dort ein Lkw und ein Auto frontal zusammen. Der Autofahrer kam dabei ums Leben.

