Stand: 13.08.2021 08:21 Uhr A24 bei Hornbek: Lkw überschlägt sich, Autobahn gesperrt

Laut Autobahnpolizei hat sich am Morgen ein Lkw auf der A24 in Höhe der Anschlussstelle Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlagen. Der Fahrer überlebte den Unfall nach Angaben der Polizei nicht. Der Lastwagen liegt momentan auf dem Dach in einem Graben. Die Fahrbahn ist zwischen Talkau und Hornbek in Fahrtrichtung Berlin voraussichtlich für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

