A23 nach schwerem Unfall bei Pinneberg wieder freigegeben

Stand: 01.01.2025 15:36 Uhr

Auf der A23 in Höhe Pinneberg ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten vorübergehend in beiden Richtungen voll gesperrt werden.