A23 bei Albersdorf Richtung Süden gesperrt: Milchlaster in Flammen Stand: 21.07.2022 13:03 Uhr Auf der A23 hat am Donnerstagmorgen ein Milchlaster Feuer gefangen. Die Lösch- und Aufräumarbeiten sorgen für eine Vollsperrung Richtung Süden.

Der mit 24.000 Liter Milch beladene Lkw war laut Feuerwehr in Richtung Hamburg unterwegs, als zwischen Albersdorf und Schafstedt (Kreis Dithmarschen) die Zugmaschine Feuer fing. Der 31-jährige Fahrer konnte demnach den Transporter noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe die Zugmaschine in Flammen gestanden, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Sie sei vollständig ausgebrannt.

AUDIO: Milchlaster auf A23 verunglückt (1 Min) Milchlaster auf A23 verunglückt (1 Min)

A23 Richtung Hamburg voll gesperrt

Der angehängte Milchtank blieb bei dem Unfall unbeschädigt, allerdings müssen die 24.000 Liter Milch jetzt abgepumpt werden - nach Angaben der Polizei ist deshalb gerade ein Spezialfahrzeug unterwegs zur Unfallstelle. Die A23 ist in Richtung Süden derzeit voll gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat der Lastwagen Öl verloren, das noch aufgenommen werden muss. Wie lange die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern werden ist unklar. Die Polizei will aber möglichst bald zumindest einen Fahrstreifen wieder freigeben. Eine Umleitung ist eingerichtet.

