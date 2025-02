Stand: 18.02.2025 15:08 Uhr A23: Vollsperrung nach schwerem Unfall vorerst aufgehoben

Nach einem Unfall am Mittag auf der A23 wird der Verkehr laut Polizei aktuell an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach Angaben eines Sprechers können aber weitere Sperrungen folgen, damit die Autobahnmeisterei die Fahrbahn reinigen kann. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Halstenbek (Kreis Pinneberg) hatte es gegen 11.30 Uhr einen Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen gegeben. Die Autobahn war für drei Stunden in Richtung Norden gesperrt. Fünf Personen wurden verletzt - nach Angaben der Polizei aber niemand schwer. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg