Stand: 18.03.2025 08:10 Uhr A23: Unfall zwischen Lägerdorf und Hohenfelde

Die A23 ist in der Nacht zu Dienstag etwa drei Stunden lang Richtung Süden gesperrt gewesen und zwar zwischen Lägerdorf und Hohenfelde (beide Kreis Steinburg). Dort war laut Polizei ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Ein weiteres Auto fuhr danach in die Unfallstelle. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A23 Kreis Steinburg