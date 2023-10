A23: Sperrungen zwischen Elmshorn und Tornesch am Wochenende Stand: 10.10.2023 13:57 Uhr Die A23 in Richtung Hamburg muss zwischen Elmshorn und Tornesch erneuert werden. Dafür wird der Autobahnabschnitt über das Wochenende gesperrt. Grund dafür sind Schäden an der Fahrbahn.

Autofahrer, die am Freitagabend über die A23 Richtung Hamburg wollen, müssen sich eine alternative Route suchen: Ab 20.30 Uhr wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) gesperrt. Auf dem Abschnitt will die Autobahn GmbH des Bundes die Fahrbahn erneuern. Die Sperrung wird voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr aufgehoben. Der Verkehr wird in dieser Zeit über Elmshorn umgeleitet. Autofahrer sollten die Sperrung ab der Anschlussstelle Itzehoe-Mitte über die B206 und die A7 großräumig umfahren. Möglich sind die geplanten Arbeiten laut Autobahn GmbH nur, wenn das Wetter trocken bleibt.

Sperrung auf Gegenfahrrichtung eine Woche später

Eine Woche später wird die A23 dann in Richtung Heide gesperrt: Von Freitag (20.10.) um 20.30 Uhr bis voraussichtlich Montag (23.10.) um 5 Uhr wird die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn erneuert. Auch hier rät die Autobahn GmbH, die Baustelle ab dem Autobahn-Dreieck Hamburg-Nordwest über die A7 und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zu umfahren.

Grund für Bauarbeiten sind Fahrbahnschäden

Grund für die Bauarbeiten und damit für die Sperrungen sind verschiedene Mängel der Fahrbahndecke - unter anderem gibt es dort Schlaglöcher, Risse und Spurrinnen. Um bereits geplante Baumaßnahmen von Folgeabschnitten in den nächsten Jahren nicht zu behindern, werden die Maßnahmen jetzt umgesetzt.

