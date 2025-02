Stand: 26.02.2025 06:41 Uhr A23-Sanierung bei Pinneberg: Erste Bauphase startet Montag

Die A23 wird von Montag (3.3.) an zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Nord und Halstenbek/Rellingen saniert. Zunächst wird dabei laut Autobahn GmbH in Fahrtrichtung Hamburg auf einer Strecke von drei Kilometern die Baustelle eingerichtet. Für den Verkehr steht daher nur eine Spur zur Verfügung.

6. und 7. März: A23 nachts zwischen Pinneberg-Nord und Halstenbek/Rellingen gesperrt

Am Donnerstag und Freitag (6. und 7.3.) ist die A23 in der Nacht zwischen Pinneberg-Nord und Halstenbek/Relling dann zusätzlich komplett gesperrt. Umleitungen sollen ausgeschildert sein. In einer zweiten Bauphase werden von Ende April bis Juli zusätzlich die Anschlussstellen Pinneberg-Mitte und Pinneberg-Süd komplett gesperrt werden.

Danach stehen laut Autobahn GmbH Arbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Heide an. Die A23 wird seit Mai 2024 zwischen Halstenbek/Krupunder und Hohenfelde saniert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Heide Pinneberg A23