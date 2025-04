Stand: 01.04.2025 07:19 Uhr A23-Abfahrt Albersdorf heute gesperrt

Auf der Autobahn 23 ist am Dienstag (1.4.) die Abfahrt Albersdorf (Kreis Dithmarschen) von 9 bis 18 Uhr gesperrt. Betroffen sind beide Ausfahrten, also auf den Richtungsfahrbahnen nach Heide beziehungsweise in Richtung Hamburg. Autofahrerinnen und -fahrer sollten die Abfahrt Schafstedt benutzen. Grund für die Sperrungen sind laut Autobahn GmbH Umbauten der Abfahrten Albersdorf für einen Schwertransport. Dort sollen große Komponenten für Windkraftanlagen für den nahegelegenen Windpark Föhrden-Barl angeliefert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Kreis Dithmarschen