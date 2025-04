Stand: 01.04.2025 12:28 Uhr A226: Markierungsarbeiten bei Bad Schwartau

Autofahrer sollten am Mittwoch (2.4.) auf der A226 mehr Zeit einplanen. Grund sind laut Autobahn GmbH Markierungsarbeiten in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr. Betroffen ist zum einen die Richtungsfahrbahn Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Hier soll der Verkehr einspurig am Markierungsfeld vorbeigeführt werden. Außerdem wird nach Angaben der Autobahn GmbH die Anschlussstelle Lübeck-Dänischburg in Richtung Travemünde voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein Straßenbau