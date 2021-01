A21 nach mehr als zwölf Stunden wieder freigegeben Stand: 13.01.2021 17:53 Uhr Glatte Straßen haben in Teilen Schleswig-Holsteins seit Dienstagabend für zahlreiche Unfälle gesorgt. Die A21 konnte erst nach zwölf Stunden wieder freigegeben werden.

Am Mittwoch war in den frühen Morgenstunden ein Lkw auf schneeglatter Fahrbahn auf der A21 zwischen Leezen und Bad Oldesloe-Nord (Kreis Stormarn) ins Schleudern geraten und gegen einen Baum gestoßen. Der Auflieger stellte sich quer zur Fahrbahn und blockierte dort alle Fahrstreifen. Der Lkw musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Weil sich das Gespann in den Baum verkeilt hatte, wurden die Arbeiten erschwert, so die Polizei. Erst am Abend konnte die Autobahnmeisterei Bad Oldesloe den Streckenabschnitt wieder freigeben.

50 Glätteunfälle in SH

Die Glätte sorgte aber nicht nur auf der A21 für Chaos. Besonders betroffen war der Süden des Landes. Hier zählten die Einsatzkräfte 20 Unfälle mit insgesamt zwei Schwerverletzten. Hinzu kamen landesweit mehrere Leichtverletzte. In Lübeck rutschte ein voll beladener Autotransporter in den Straßengraben, als er von der B75 zum Skandinavienkai abbog. Der Lkw kippte auf die Seite. Es dauerte fast acht Stunden, bis er geborgen und die Aufräumarbeiten beendet waren.

Rendsburg: Auto rutscht durch Glasfront ins Autohaus

Auch die A7 Richtung Süden in Höhe Padenstedt wurde am frühen Morgen zunächst voll und dann halbseitig gesperrt. Laut Leitstelle war ein Auto gegen die Mittelleitplanke gerutscht. Fahrer und Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus nach Neumünster. Ein Autofahrer in Rendsburg geriet kurz nach Mitternacht auf der Kieler Straße mit seinem Wagen ins Schlingern und prallte zunächst gegen eine Laterne, bevor er weiter rutschte und durch die Glasfront eines Autohauses krachte. Laut Polizei kam das Fahrzeug erst im Gebäude zum Stehen, mehrere Wagen wurden beschädigt. In Bönebüttel im Kreis Plön überschlug sich ein Auto, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Busverkehr teils lahmgelegt

Wegen der extremen Straßenglätte hatte die Autokraft den Busverkehr im Bereich Eckernförde, Heide und Husum zeitweise eingestellt. Auch in den kommenden Tagen kann es auf den Straßen wieder glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit überfrierender Nässe und leichten Schneeschauern.

