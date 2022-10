A21 in den kommenden Nächten bei Bad Segeberg gesperrt Stand: 24.10.2022 17:05 Uhr Autofahrende müssen sich auf der A21 bei Bad Segeberg bis Sonnabend auf Behinderungen durch nächtliche Vollsperrungen einstellen. Der Grund sind Rückbauarbeiten nach der Fahrbahnerneuerung.

Monatelang mussten sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A21 durch eine Baustelle quälen. Jetzt sind die Arbeiten zwischen der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd und Leezen fertig. Das teilte die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH mit. Eine Woche früher als geplant ist die sogenannte grundhafte Erneuerung abgeschlossen worden.

Doch das Ende der Baumaßnahmen bedeutet auch Einschränkungen für Pkw und Lkw. Denn nun müssen die Baustelleneinrichtungen wieder abgebaut werden. Dafür müssen die Fahrbahnen Richtung Süden laut Autobahn GmbH von Montag (24.10.) bis Donnerstag (27.10.) zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen voll gesperrt werden - jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr.

Sperrungen Richtungen Norden ab Donnerstag

Wenn die Arbeiten in Richtung Süden abgeschlossen sind, voraussichtlich in der Nacht zu Donnerstag, erfolgen die Arbeiten an der Richtungsfahrbahn gen Norden. Das ausführende Unternehmen geht davon aus, dass diese bis zum Sonnabend (29.10.) in den Nachtstunden zwischen 19 Uhr und 6 Uhr voll gesperrt wird. Die Zeiten können je nach Arbeitsfortschritt leicht variieren.

Umleitungen werden eingerichtet

Laut Autobahn GmbH werden folgende Umleitungen eingerichtet:

In Fahrtrichtung Süden ab der AS Bad Segeberg-Süd (13) der U92 über die B432 Richtung Leezen und weiter der L167 Richtung Neversdorf zur AS Leezen (15) folgen.

In Fahrtrichtung Norden ab der AS Leezen (15) der U7 über Neversdorf nach Leezen folgen und weiter über die B432 zur AS Bad Segeberg-Süd (13) fahren.

Immer aktuelle Informationen über Staus und Behinderungen in Norddeutschland finden Sie auf der Seite des NDR Verkehrsstudios.

