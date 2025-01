A21 bei Bad Oldesloe: Autobahn nach Lkw-Unfall voll gesperrt Stand: 08.01.2025 07:40 Uhr Die A21 bei Bad Oldesloe ist nach einem Lkw-Unfall in beide Richtungen gesperrt worden. Die Bergungsarbeiten laufen. Laut Polizei wird die Sperrung noch mindestens bis zum Mittag dauern.

In der Nacht zu Mittwoch ist gegen 1 Uhr ein Lkw, der auf der A21 von Kiel Richtung Süden bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) unterwegs war, in die Mittelleitplanke gefahren. Die hat er laut Polizei auch durchbrochen, das Fahrzeug kippte um. Jetzt liegt der Lkw quer in einer Baustelle. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Autofahrer müssen Umleitung nehmen

Auf der A21 ist derzeit in beide Richtungen kein Durchkommen mehr: Richtung Norden ist die A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Schwissel dicht, in Richtung Süden zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd. Die Umleitung Richtung Kiel führt über die U3 und in Richtung Bargteheide (Kreis Stormarn) über die U98.

Sperrung voraussichtlich bis zum Mittag

Momentan laufen die Bergungsarbeiten. Da der Laster Schinken geladen hatte, der sich durch den Unfall teilweise auf der Fahrbahn verteilt hat, muss nun auf Mitarbeiter des Veterinäramt gewartet werden. Die müssen entscheiden, was mit dem Fleisch passiert. Die Autobahn wird deshalb laut Polizei noch mehrere Stunden gesperrt bleiben, vermutlich bis zum Mittag. Denn nachdem der Lkw geborgen worden ist, muss auch die Baustelle wieder hergerichtet werden.

