A21: Sperrung Richtung Süden zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen Stand: 08.03.2022 08:12 Uhr Die Autobahn 21 wird am Mittwoch (9.3.) und Donnerstag (10.3.) wegen Bauarbeiten in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg-Süd und Leezen voll gesperrt. Geplant ist die Sperrung jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Die Fahrbahn wird derzeit zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Segeberg-Süd erneuert. Während der Sperrungen am Mittwoch und Donnerstag wird die Fahrbahn Richtung Süden zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen dafür vorbereitet, dass Verkehr aus beiden Richtungen dort fahren kann. Vor allem sollen dort die gelben Markierungen auf den Belag geklebt werden. Dafür sei es in der Nacht zu kalt und zu feucht, so die Autobahn-Gesellschaft.

Der Verkehr wird während der Vollsperrung ab der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd über die B432 nach Leezen und von dort über die L167 zur Anschlussstelle AS Leezen umgeleitet. Die Anschlussstelle Schwissel muss ab Donnerstag, 15.00 Uhr in Richtung Norden gesperrt werden. Bei schlechtem Wetter könnten sich die angegebenen Termine verschieben, hieß es.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.03.2022 | 08:30 Uhr