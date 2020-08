Stand: 11.08.2020 15:54 Uhr - NDR 1 Welle Nord

A21 Richtung Norden nach Unfall wieder frei

Nach Angaben der Polizei hat es auf der A21 Richtung Norden zwischen Trappenkamp und Bornhöved (beide Kreis Segeberg) am späten Dienstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und stieß schließlich mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dieses überschlug sich und der 36-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Autobahn war in Richtung Kiel für mehr als drei Stunden gesperrt, ein Sachverständiger untersuchte die Unfallstelle.

