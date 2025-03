Stand: 26.03.2025 07:12 Uhr A21: Bauarbeiten sieben Wochen früher beendet als geplant

Die Bauarbeiten auf der A21 zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe-Nord (beide Kreis Stormarn) sind abgeschlossen. Damit konnte die Strecke mehr als sieben Wochen früher freigegeben werden als ursprünglich geplant. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Ein Grund dafür waren die günstigen Witterungsverhältnisse, heißt es weiter. Seit Mittwoch (26.3.) sind in beide Richtungen wieder zwei Spuren frei. Autofahrer müssen sich allerdings bereits auf weitere Einschränkungen einstellen. Die Sanierung der Autobahn geht ab dem 7. April auf dem Abschnitt zwischen Bad Oldesloe-Nord und Leezen (Kreis Segeberg) weiter. In Richtung Kiel sollen die Arbeiten bis Ende 2025 abgeschlossen sein, in der Gegenrichtung bis 2026.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Kreis Stormarn