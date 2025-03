A20 bei Bad Segeberg kann weitergebaut werden Stand: 14.03.2025 11:41 Uhr Seit Jahren ruht der Weiterbau der Autobahn 20, jetzt kann er theoretisch weitergehen. Die Landesregierung hat am Vormittag den Beschluss für ein zehn Kilometer langes Teilstück bei Bad Segeberg vorgestellt.

Durch den Beschluss und das eingeräumte Baurecht kann die Projektgesellschaft DEGES nun mit dem Bau der zehn Kilometer langen Umfahrung von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) beginnen, teilt das Verkehrsministerium mit. Voraussetzung sei, dass es keine neuen Klagen gegen den Bau gibt. "Auf den Baubeginn warten seit mittlerweile über drei Jahrzehnten nicht nur die staugeplagten Menschen in der Region, sondern auch die Wirtschaft - und neuerdings auch die Bundeswehr und unsere europäischen NATO-Partner", so Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU).

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) reagiert mit "Freude und Erleichterung" auf den Beschluss. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagte er, er habe den zwar erwartet, trotzdem sei die Nachricht am Donnerstag für ihn überraschend gekommen. Die Südumgehung biete große Chancen für die Stadt Bad Segeberg, durch die in Zukunft 20.000 Autos weniger pro Tag fahren sollen. "Wir können den Bahnhof ein Stück weit neu denken und komplett neue Entwicklungsmöglichkeiten in der Innenstadt prüfen", so Köppen. Er rechnet mit dem Spatenstich für die Umgehung noch in diesem Jahr. Zunächst muss der Bund jedoch das Geld für den Bau bereitstellen. Im Juli 2024 hatte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sich zum Weiterbau der Autobahn 20 bekannt.

Klagen von Umweltverbänden blockierten den A20-Ausbau

Vor mehr als zehn Jahren war der erste Planfeststellungsbeschluss nach mehreren Klagen von Umweltverbänden durch das Bundesverwaltungsgericht gekippt worden. Laut Gericht wurden damals die Flugrouten der Fledermäuse am Kalkberg bei Bad Segeberg nicht ausreichend berücksichtigt. Seitdem endet die A20 kurz vor der Stadt. Nachbesserungen der DEGES in den Planungen sahen unter anderem vor, dass Fledermäuse und Haselmäuse durch dreizehn Flora- und Faunabrücken geschützt werden sollen, wie ein Sprecher im Herbst vergangenen Jahres mitgeteilt hatte.

VIDEO: Autobahn A20: Querfeldein (44 Min)

Was ist geplant?

Geplant ist der Ausbau von Bad Segeberg über Bad Bramstedt zu einer Elbquerung westlich von Hamburg. Dann soll es weiter gehen durch das nordwestliche Niedersachsen, die Weser soll südlich von Bremerhaven gequert werden. Ein Tunnel ist zwischen Drochtersen und Glückstadt (Kreis Steinburg) geplant. Enden würde die A20 an der A28 bei Westerstede nahe den Niederlanden. Nördlich von Hamburg würde die A20 die A1, die A21, die A7 und die A23 miteinander verbinden.

