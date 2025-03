Stand: 25.03.2025 16:35 Uhr A20 bei Bad Segeberg: Geht der Bau dieses Jahr weiter?

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) ist optimistisch, dass der Bau der A20 noch in diesem Jahr weitergeht. Das hat er NDR Schleswig-Holstein nach einem Termin im Bundesverkehrsministerium in Berlin gesagt. Eine Kosten-Nutzen-Analyse des Ministeriums falle positiv aus, so Köppen. Durch dieses Ergebnis und den Planfeststellungsbeschluss aus der vorletzten Woche seien die formalen Voraussetzungen geschaffen, damit der neue Bundestag das Geld für den Bau bereitstellen kann, so Köppen. Eine nächste Hürde für den Weiterbau der A20 soll am Montag (31.3.) genommen werden. Dann will sich Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) mit den Naturschutzverbänden treffen.

