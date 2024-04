Stand: 24.04.2024 10:51 Uhr A20 Höhe Groß Grönau: Auto fährt weiter trotz Unfall

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der nach einem Unfall weitergefahren ist, statt die Polizei zu benachrichtigen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor bereits am Sonntagmorgen ein Autofahrer auf der A20 in Höhe Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit drei Warnbaken. Der 37-Jährige fuhr danach laut Polizei weiter, blieb aber kurz darauf mit seinem Auto liegen, weil er sich an den Baken zwei Reifen aufgeschlitzt hatte. Die alarmierten Polizisten machten einen Alkoholtest, der ergab 0,3 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2024 | 08:30 Uhr