A20: Ausbau der Autobahn verzögert sich weiter Stand: 31.01.2022 19:49 Uhr Der Ausbau der Autobahn A20 verzögert sich um weitere zwei Jahre. Die Südumgehung von Bad Segeberg und der Anschluss an die A21 müssen neu geplant werden.

Aus dem für dieses Jahr geplanten Beschluss, die Trassenführung der Autobahn A20 zu ändern, wird nichts. Das hat die zuständige Planungsfirma Deges bekannt gegeben. Dieses Mal geht es um ein Biotop im Süden Bad Segebergs. Hier muss für den Umwelt- und Artenschutz nachgebessert werden.

Bei der Südumgehung von Bad Segeberg und dem Anschluss an die A21 sei man auf neue zu schützende Lebensräume gestoßen, so die Planungsfirma. Die neue Streckenführung des Abschnitts zwischen Wittenborn und Weede im Kreis Segeberg würde wieder an ein Schutzgebiet grenzen. Knackpunkt ist die Autobahnbrücke. Sie soll nach den neuen Planungen möglichst außerhalb der sensiblen Lebensräume verlaufen.

Baustart frühestens 2024

Um nicht auch mit dem Klimagesetz der EU in Konflikt zu geraten, soll nun alles noch genauer geprüft und geplant werden. Die Planänderungsunterlagen sollen demnach erst Mitte 2023 zum Beschluss vorliegen. Ein Baustart wäre so erst frühestens 2024 möglich.

Bad Segeberger Bürgermeister Toni Köppen erfuhr vergangene Woche in der Bauausschussitzung von den Änderungen. Er kritisiert das Land: "Es sind auch in der Vergangenheit Planungen bekannt gewesen, wie man die Planungen hätte anders gestalten können, nur leider wurde das aus Kostengründen verworfen oder es fehlten die Planer", so Köppen. Man habe aber die Versprechungen aus Kiel als gegeben hingenommen.

Verkehrslage in Bad Segeberg angespannt

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) weist diese Kritik zurück. "Richtig ist, dass das deutsche Planungsrecht für solche Verzögerungen verantwortlich ist und deshalb dringend der Überarbeitung mit dem Ziel der Beschleunigung bedarf", gab er in einer schriftlichen Stellungnahme bekannt. Das sei im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition in Berlin so vorgesehen.

Durch die weitere Bauverzögerung wird vor allem die Verkehrslage durch Bad Segeberg angespannt bleiben. Hier staut es sich regelmäßig vor allem im Berufsverkehr. Eigentlich sollte der Abschnitt zwischen Weede und Wittenborn in diesem Jahr fertig werden. Nach den neuen Verzögerungen soll das laut Deges nun spätestens 2031 so weit sein.

Auch 2018 schon Probleme mit Artenschutz

Bereits 2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die bisherigen Planungen für das knapp 20 Kilometer lange Teilstück von der A7 bis Wittenborn im Kreis Segeberg gekippt - und zwar unter anderem wegen Fehlern bei der Artenschutz-Prüfung, zum Beispiel was die Fledermäuse in der Segeberger Kalkberghöhle angeht.

