Stand: 21.05.2024 10:54 Uhr A20-Anschlussstelle Groß Sarau Richtung Wismar wieder frei

Die A20-Anschlussstelle Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) in Richtung Wismar kann im Laufe des Dienstagmittags wieder freigegeben werden. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die Arbeiten für die Deckenerneuerung zwischen Lübeck-Süd und Lüdersdorf in Mecklenburg-Vorpommern liegen im Zeitplan, hieß es. Jetzt soll die andere Seite saniert werden: Die Anschlussstelle Groß Sarau in Richtung Lübeck wird deshalb von Mittwochfrüh an gesperrt. Eine Umleitung läuft über die Anschlussstelle Lübeck-Süd.

