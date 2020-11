Stand: 09.11.2020 08:01 Uhr A1 zwischen Ahrensburg und Kreuz Bargteheide gesperrt

Seit den frühen Morgenstunden war die A1 zwischen Ahrensburg und Kreuz Bargteheide in beiden Richtungen voll gesperrt. Inzwischen wurde die Sperrung in Richtung Hamburg aufgehoben. Derzeit staut sich der Verkehr in Richtung Lübeck auf sechs Kilometern. Die Umleitung führt über die U5. In Richtung Hamurg stockt der Verkehr auf vier Kilometern Länge. Ursache ist ein defekter Schwertransporter.

Weitere Verkehrsmeldungen finden Sie in der NDR Schleswig-Holstein App.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.11.2020 | 08:00 Uhr