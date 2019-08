Stand: 09.08.2019 09:38 Uhr

Kanaltunnel und A1: Sperrungen in der Nacht

Autofahrer in Schleswig-Holstein müssen in der Nacht zum Sonnabend mit einigen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Rendsburger Kanaltunnel wird in der Nacht zum Sonnabend voll gesperrt - von Freitagabend ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau lässt in dieser Nacht planmäßig Teile der Betriebs- und Verkehrstechnik warten. Außerdem werden in den Zufahrten Leitwände aus Beton abgebaut. Die Autofahrer werden gebeten, über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. Die Sanierung des Rendsburger Kanaltunnels dauert mittlerweile doppelt so lange wie der Bau selbst.

A1: Abriss einer Verkehrszeichenbrücke

Autofahrer auf der A1 von Hamburg Richtung Lübeck müssen sich ebenfalls auf Behinderungen einstellen. Die Autobahn wird von Freitagabend, 21 Uhr, bis Sonnabendmorgen, 5 Uhr, südlich des Dreiecks Hamburg-Süd gesperrt. Grund sei der Abriss einer Verkehrszeichenbrücke und der Bau der Fundamente für einen Neubau, teilte die Verkehrsbehörde mit. Zwischen Stillhorn und dem Dreieck Hamburg-Süd wird es kein Durchkommen geben.

Andere Wege Richtung Lübeck

Autofahrer in Richtung Lübeck sollten bereits an der Anschlussstelle Hamburg-Harburg abfahren und die parallel verlaufende B75 (Wilhelmsburger Reichsstraße) nutzen. Über die A255 gelangt man wieder zur A1. Im November soll die neue Brücke dann fertig sein.

A7: Drei Sperrungen stehen an

Auch auf der A7 müssen Autofahrer in absehbarer Zeit wieder Umwege einplanen. Vor der Eröffnung der zweiten Röhre des Lärmschutztunnels in Hamburg-Schnelsen sind noch drei Autobahnsperrungen erforderlich. Eine erste Sperrung steht schon fest: Nach Angaben des Baukonsortiums Via Solutions Nord ist sie für das Wochenende vom 16. bis 19. August vorgesehen.

Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, können Sie auf unserer Verkehrsseite nachschauen.

Karte: Behinderungen auf der A1 und am Rendsburger Kanaltunnel

