Stand: 22.04.2025 07:21 Uhr A1 im Kreis Ostholstein bis Freitag nachts gesperrt

Auf der A1 brauchen Autofahrende von Dienstag (22.4.) an wieder Geduld: Die Autobahn wird zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Lensahn (beide Kreis Ostholstein) in Richtung Lübeck gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Die Strecke ist bis Freitag, jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens, gesperrt. Grund sind Schäden am Mittelstreifen, die saniert werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.

