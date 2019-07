Stand: 29.07.2019 17:04 Uhr

A1 gesperrt: Stau nach Lkw-Unfall bei Reinfeld

Nach einem Lkw-Unfall ist die A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe in beiden Richtungen teilweise gesperrt. Die Aufräumarbeiten laufen und der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Laut Polizei staut es sich auf rund fünf Kilometern. In Richtung Lübeck ist zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld auch nur eine Spur frei, dadurch stehen die Fahrzeuge auf vier Kilometern dicht an dicht. Die Polizei bittet, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, können Sie auf unserer Verkehrsseite nachschauen.

Karte: Beidseitige Teilsperrung auf der A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe

Hintergrund Rettungsgasse richtig bilden Damit Rettungskräfte schnell am Unfallort eintreffen können, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Markt gibt Tipps für den Notfall auf der Autobahn. mehr 19 Bilder Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.07.2019 | 17:00 Uhr