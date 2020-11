A1 bei Stapelfeld: Lkw-Unfall mit vier Verletzten Stand: 03.11.2020 13:51 Uhr Auf der Autobahn 1 bei Stapelfeld (Kreis Stormarn) ist nach einem Unfall ein Holzlaster umgekippt und blockiert den Verkehr Richtung Norden. Die Bergungsarbeiten dauern an

Die A1 in Richtung Norden ist aktuell zwischen Stapelfeld und Ahrensburg (Kreis Stormarn) gesperrt. Der Grund: Der Fahrer eines mit Baumstämmen beladenen Lasters auf der Autobahn 1 bei Stapelfeld (Kreis Stormarn) hatte das Ende eines Staus übersehen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge versuchte der Lastwagenfahrer, nach links auszuweichen, wie die Polizei mitteilte. Dennoch wurde ein Pritschenwagen auf der rechten Spur so stark gerammt, dass er nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Außerdem schrammte der Lastwagen an zwei weiteren Lkw entlang, kippte in Folge dessen um und kam seitlich auf zwei der drei Spuren zum Liegen.

Laut Polizei gab es vier Verletzte: Der Fahrer des Pritschenwagens wurde bei dem Unfall lebensgefährlich, sein Beifahrer leicht verletzt. Zudem ist den Angaben zufolge einer der Lastwagenfahrer leicht verletzt worden und ein Ersthelfer erlitt einen Schock. Der Unfallfahrer blieb demzufolge unverletzt. Am Vormittag war die Polizei noch von sechs Verletzten ausgegangen.

Bergungsfahrzuge sind an der Unfallstelle. Bevor die Bergung des umgekippten Lkw beginnen kann, müssen Helfer erst einmal das Holz umladen. Die Polizei geht aber von einer längerfristigen Sperrung aus.

A1: Sperrung und Umleitung zwischen Stapelfeld und Ahrensburg

Polizei: Unfallstelle weiträumig umfahren

Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometer. Die Umleitung führt über die U3 und U5. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren - ab Kreuz Hamburg-Ost über die A24 bis Schwarzenbek/Grande und weiter über die B404 zum Kreuz Bargteheide.

An der Unfallstelle waren zwischenzeitlich drei Freiwillige Feuerwehren, vier Rettungswagen, ein Notarztwagen, mehrere Polizeiwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

