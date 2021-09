A1 bei Scharbeutz: ab Donnerstag Richtung Süden gesperrt Stand: 22.09.2021 10:15 Uhr Zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Scharbeutz wird die A1 von Donnerstagnachmittag in Richtung Süden für rund 22 Stunden gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Auf der A1 im Baustellenbereich zwischen den beiden Anschlussstellen sind Fahrbahnschäden aufgetreten, wie die Außenstelle der Autobahn GmbH des Bundes in Lübeck mitteilte. Hierbei handelt es sich um Kantenabbrüche an den Betonplatten der Fahrbahn. Diese wurden als Erste-Hilfe-Maßnahme mit sogenannten Kaltmischgut provisorisch verfüllt. Nun folgt die Sanierung. Aus diesem Grund wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Scharbeutz von Donnerstag ab 14.30 Uhr bis Freitag circa 12 Uhr in Richtung Lübeck voll gesperrt.

Nur eine Spur in Richtung Norden

Auf der Gegenseite in Richtung Fehmarn wird der Überholfahrstreifen zwischen den beiden Anschlussstellen ebenfalls dicht gemacht. Die Sperrung erfolgt am Donnerstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis circa 19 Uhr. Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Umleitung ist ausgeschildert

Arbeiter haben eine Umleitung eingerichtet. Die U104 ist ausgeschildert und führt von der AS Scharbeutz über die B432 Richtung Pönitz und weiter über die L309 nach Pansdorf. Von hier wird der Verkehr über die L102 zur AS Pansdorf weitergeleitet.

Weitere Informationen Aktuelle Baustellen in Schleswig-Holstein An zahlreichen Straßen in Schleswig-Holstein wird zurzeit gearbeitet. Hier ein Überblick mit Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen. mehr Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2021 | 10:00 Uhr