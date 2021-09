A1 bei Scharbeutz: Sperrung in Richtung Süden aufgehoben Stand: 24.09.2021 12:47 Uhr Die Sperrung der Autobahn 1 in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Scharbeutz ist aufgehoben. Grund waren Sanierungsarbeiten.

Auf der A1 im Baustellenbereich waren zwischen den beiden Anschlussstellen Fahrbahnschäden aufgetreten, wie die Außenstelle der Autobahn GmbH des Bundes in Lübeck mitteilte. Es handelte sich um Kantenabbrüche an den Betonplatten der Fahrbahn. Diese wurden als Erste-Hilfe-Maßnahme mit sogenanntem Kaltmischgut provisorisch verfüllt. Nun folgte die Sanierung. Daher wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Scharbeutz am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Richtung Lübeck voll gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2021 | 10:00 Uhr