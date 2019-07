Stand: 29.07.2019 19:40 Uhr

A1: Bergungsarbeiten nach Lkw-Unfall laufen

Nach einem Lkw-Unfall hat die Polizei auf der A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe in Richtung Hamburg die Vollsperrung aufgehoben. Die Polizei leitet die Verkehrsteilnehmer über die rechte Spur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Ein Sattelzug krachte am Nachmittag aus ungeklärter Ursache in die Mittelplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Aufräumarbeiten laufen. Die Feuerwehr musste die brennbaren Flüssigkeiten ablassen. Ein Kran ist bereits vor Ort, um den Lastwagen aufzurichten. Derzeit staut es sich auf rund sechs Kilometern. Die Polizei bittet, diesen Bereich deshalb weiträumig zu umfahren.

Wieder freie Fahrt in Richtung Lübeck

In Richtung Lübeck sind zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld die Fahrbahnen wieder frei. Sie mussten zwischenzeitlich ebenfalls für kurze Zeit voll gesperrt werden, da Teile der Mitteleitplanke auf den Fahrbahnen lagen.

Lkw-Unfall auf A1 sorgt für langen Stau Schleswig-Holstein Magazin - 29.07.2019 19:30 Uhr Nach einem Lkw-Unfall zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe hat es lange Staus auf der A1 gegeben. Die Autos stauten sich in beide Richtungen auf mehr als zehn Kilometern.







Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, können Sie auf unserer Verkehrsseite nachschauen.

Karte: Beidseitige Teilsperrung auf der A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe

