A1 bei Neustadt nach Lkw-Unfall lange gesperrt

Nach einem Unfall ist die A1 von Lübeck in Richtung Fehmarn zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Lensahn im Kreis Ostholstein am Sonnabend stundenlang gesperrt gewesen. Auch in der Gegenrichtung gab es Behinderungen, da dort nur eine Spur frei war. Wie die Polizei mitteilte, war gegen Mittag kurz vor der Autobahn-Raststätte Neustädter Bucht ein Tanklaster umgekippt. Die Bergungsarbeiten waren den Angaben zufolge auch am späten Samstagabend noch nicht beendet gewesen.

Tausende Liter Sirup müssen umgepumpt werden

Der Auflieger hatte 24.000 Liter Glukosesirup geladen. Der flüssige Zucker musste laut Polizei in einen anderen Tankwagen umgepumpt werden, um die Zugmaschine und den Anhänger im Anschluss aufrichten zu können. Außerdem musste eine Spezialfirma die Autobahn reinigen, weil Diesel aus dem Tank des Lkw ausgelaufen ist.

Schuld war wahrscheinlich eine Sturmböe

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat vermutlich eine starke Sturmböe dafür gesorgt, dass der Lkw ins Schlingern geriet und umkippte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, er kam in eine Klinik. Feuerwehreinsatzleiter Alexander Wengelewski lobte die Ersthelfer. Sie hätten den Mann vorbildlich versorgt, sagte er NDR 1 Welle Nord.

