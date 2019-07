Stand: 02.07.2019 07:51 Uhr

A1 bei Lübeck nur noch teilweise gesperrt

Die Hitze der vergangenen Tage hat ein Teilstück der A1 beschädigt. Zwischen Lübeck-Moisling und Lübeck-Zentrum in Richtung Fehmarn verschob sich eine Betonplatte der Fahrbahndecke. Arbeiter hatten bis Montagabend die beschädigte Stelle schon weitgehend repariert. Dafür wurde das Teilstück bis zum Abend voll gesperrt. Nun ist die Strecke zumindest einspurig wieder freigegeben. Die anderen beiden Spuren werden derzeit weiter repariert. Laut Autobahnpolizei Scharbeutz sollen diese im Laufe des Tages ebenfalls freigegeben werden.

"Blow-up-Effekt" auf der Fahrbahn

Bei mehr als 40 Grad in der prallen Sonne kann es laut Experten zu einem sogenannten "Blow-up-Effekt" kommen. Die Fahrbahn bläht sich auf und zerplatzt. Das Loch ist nach Angaben der Autobahnpolizei so groß, dass es eine Gefahr für den Verkehr darstellt. Die Mitarbeiter des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr sind zur Stunde vor Ort, um die Fahrbahnplatte auszutauschen.

Langer Stau am Sonntag

Am Sonntagnachmittag war der Schaden auf der mittleren der drei Fahrspuren entdeckt worden, die Fahrbahn musste zunächst gesperrt werden. Die Autofahrer wurden an der Ausfahrt Moisling von der Autobahn geleitet. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Die A1 ist in dem Bereich Lübeck-Zentrum mit 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.

Karte: Hier ist die Sperrung der A1 wegen Hitzeschäden

