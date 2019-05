Stand: 14.05.2019 14:07 Uhr

A1 bei Lübeck nach Unfall voll gesperrt

Schwerer Unfall am Dienstagvormittag auf der A1 zwischen dem Kreuz Lübeck und Moisling: Nach Polizeiangaben war ein Lastwagen in Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Moisling auf einen Kastenwagen aufgefahren und hatte ihn gegen die Leitplanke geschoben. Ein weiterer Lkw fuhr in die Unfallstelle hinein. Dessen Fahrer wurde dabei eingeklemmt, konnte aber inzwischen befreit werden können, sagte ein Polizeisprecher. Zur Anzahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar.

Bereich weiträumig umfahren

Die A1 war Richtung Norden in der Mittagszeit stundenlang voll gesperrt. Und der Verkehr staut sich im Moment immer noch auf knapp zehn Kilometer und wird über die A20 umgeleitet. Die Polizei rät aber, den Bereich weiträumig zu umfahren - wenn möglich schon ab Bad Oldesloe über die B208. Der Verkehr staut sich ab Bad Oldesloe. Außerdem gibt es stockenden Verkehr auf der A20 zwischen dem Kreuz Lübeck und Lübeck-Genin. Wie es auf den Straßen aktuell aussieht, können Sie auf unserer Verkehrsseite sehen.

Karte: A1 bei Lübeck nach Unfall gesperrt

