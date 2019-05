Stand: 17.05.2019 17:35 Uhr

Erwischt: Halter müssen nach A1-Wendemanöver zahlen

Nach einer Reihe von Wendemanövern auf der A1 in Höhe Lübeck-Moisling am vergangenen Montag konnten die Ermittler jetzt zehn Fahrzeuge und Fahrzeugführer zuordnen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wird den Fahrern Vorsatz vorgeworfen. Das bedeutet, dass sie ein Bußgeld von 400 statt 200 Euro erwartet. Strafrechtlich haben die Wendemanöver in der Rettungsgasse keine Konsequenzen. Denn andere Verkehrsteilnehmer hätten die Autofahrer dadurch nicht konkret gefährdet, erklärte die Staatsanwaltschaft Lübeck. Die Ermittler hatten zuvor geprüft, ob einzelne Fahrer womöglich auf Anweisung der Einsatzkräfte wendeten. Die Polizei selbst erklärte, mehrere Autofahrer dazu aufgefordert zu haben, zu wenden und über die Autobahnausfahrt abzufahren.

Wendemanöver in Rettungsgasse: Zehn Autofahrer ermittelt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.05.2019 17:00 Uhr Autor/in: Katrin Bohlmann Eine Reihe von Autofahrern hatte nach einem schweren Unfall auf der A1 gewendet. Ermittler konnten jetzt zehn Fahrzeuge und Fahrzeugführer zuordnen. Ihnen wird Vorsatz vorgeworfen.







Landespolizeiamt ermittelt gegen Augenzeugen

Anhand von Handyaufnahmen konnte die Polizei die Autofahrer ermitteln, die sich verkehrswidrig verhalten haben. Und es könnten noch mehr werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Auswertung laufe weiter. Ein Augenzeuge hatte außerdem von etwa 40 Autofahrern berichtet, die gewendet hätten. Mehrere Videos, die die Wendemanöver auf der A1 bei Lübeck belegen sollen, gingen bei der Polizei ein. Das Landespolizeiamt ermittelt aber auch gegen den Augenzeugen, der die Handyvideos gedreht hat. Wie ein Sprecher der Polizei Lübeck sagte, prüfe das Amt, ob der Augenzeuge beim Aufzeichnen oder durch das Veröffentlichen der wendenden Fahrzeuge inklusive ihrer Nummernschilder, datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt habe oder nicht.

Rettungsgasse: So wird's gemacht! Markt - 17.08.2017 16:45 Uhr Rettungskräfte müssen schnell zum Unfallort. Dafür müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Wir zeigen, wie es auf einer vierspurigen Autobahn richtig funktioniert.







Kontrollgerät aus Lkw gutachterlich untersucht

Der schwer verletzte Fahrer des Sattelzuges wurde am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen. Das Kontrollgerät aus dem Lkw, das die Lenk- und Ruhezeiten aufzeichnet, wird derzeit gutachterlich untersucht. Anfang der Woche war ein Lkw in Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Moisling auf einen Kastenwagen aufgefahren und schob ihn gegen die Leitplanke. Ein weiterer Lkw fuhr in die Unfallstelle hinein. Dessen Fahrer wurde dabei eingeklemmt, konnte aber später befreit werden können. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es gab lange Staus.

