Stand: 14.03.2025 06:58 Uhr A1: Sperrungen zwischen Ratekau und Scharbeutz

Bis Januar 2026 wird die A1 zwischen Sereetz und Pansdorf im Kreis Ostholstein saniert. Doch auch das nächste Teilstück zwischen den Anschlussstellen Ratekau bis Scharbeutz (ebenfalls Kreis Ostholstein) zeigt jetzt schon deutliche Schäden, heißt es von der Autobahn GmbH Nord. Deshalb wird das Stück von kommenden Montag (17.3.) an bis zum 6. April saniert. Für diese Arbeiten wird die Autobahn nachts zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gesperrt, tagsüber gibt es nur einen Fahrstreifen in Richtung Norden, so die Autobahn GmbH Nord. Die Anschlussstelle Pansdorf wird in Richtung Fehmarn voll gesperrt. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein A1 Straßenbau