Stand: 23.02.2019 12:00 Uhr

A1-Sperrung wegen Bauarbeiten am E-Highway

Auf der A1 zwischen Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) entsteht zurzeit ein sogenannter E-Highway - eine Teststrecke für elektrisch betriebene Lkw. Wegen der Bauarbeiten wird die Autobahn in der kommenden Nacht gesperrt. Richtung Hamburg gilt die Sperrung von 20 bis voraussichtlich 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Moisling und Reinfeld, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilte. Richtung Lübeck müssen Autofahrer die Autobahn zwischen 20 und 1 Uhr an der Ausfahrt Reinfeld verlassen. An der Auffahrt der Anschlussstelle kommen sie auf die Autobahn zurück.

Während der Sperrung werden Container mit sogenannten Gleichrichtern aufgestellt. Gleichrichter wandeln den Wechselstrom aus dem öffentlichen Netz zu Gleichstrom mit einer Spannung von 670 Volt um.

Teststrecke des Bundes

Voraussichtlich Ende Mai soll der E-Highway in Betrieb genommen werden. Die rund fünf Kilometer lange Strecke ist eine von bundesweit drei Teststrecken, mit denen das Bundesverkehrsministerium den Einsatz von Oberleitungssystemen zur Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge untersucht. Laut Bundesumweltministerium eignen sich 5.000 der 13.000 Autobahn-Kilometer in Deutschland für Elektro-Lkw. Der Bund fördert die geplanten Tests von Elektro-Lastwagen auf der Strecke zwischen Reinfeld und Lübeck mit 14 Millionen Euro.

Wie funktioniert der E-Highway auf der A1? Schleswig-Holstein Magazin - 01.12.2018 19:30 Uhr Auf dem sogenannten E-Highway an der A1 fahren Hybrid-Lkw bald testweise unter Oberleitungen. Das Pilotprojekt soll den Schwerlastverkehr langfristig umweltfreundlicher machen.







Lkw-Prototypen auf die Teststrecke

Auf der Versuchsstrecke sollen fünf Lkw-Prototypen zum Einsatz kommen. Die Laster fahren elektrisch und sollen so viel Strom aus der Oberleitung ziehen, dass die Batterie für den restlichen Teil der Fahrt ausreichend geladen ist. In einem möglichen Realbetrieb sollen die Laster zusätzlich auf einen Verbrennungsmotor zurückgreifen können - so könnten sie längere Strecken zurücklegen.

Prognose: Mehr Güterverkehr auf die Straße

Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage, wie der wachsende Güterverkehr ohne steigende Umweltbelastung bewältigt werden kann. Nach einer Prognose der Bundesregierung für die Zeit bis 2030 wird die Bahn nur ein Fünftel des Zuwachses übernehmen können. Die meisten Transporte kommen demnach auf die Straße. Elektro-Lkw könnten eine Lösung sein, sofern der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.02.2019 | 19:30 Uhr