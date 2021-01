Stand: 18.01.2021 15:02 Uhr Mäusebussard kollidiert mit Auto - und hat Glück im Unglück

Sie sitzen am Rand von Autobahnen und spähen auf Beute: Mäusebussarde entdeckt man häufig aus dem Auto, wie sie darauf warten, dass unvorsichtige Hasen oder Dachse auf die Fahrbahn hinauslaufen - und zur nächsten Mahlzeit werden. Oft werden die Greifvögel aber auch selbst vom Auto erwischt. Und manchmal haben sie großes Glück im Unglück: wie am vergangenen Wochenende, als ein Mäusebussard in der Front eines Autos eingeklemmt wurde und den Unfall gut überlebte.

Eine 72 Jahre alte Hamburgerin war am Sonnabend mit ihrem Wagen auf der A1 Richtung Norden unterwegs, als im Kreis Ostholstein bei Ratekau ein Mäusebussard mit ihrem Wagen kollidierte. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr die Frau an der nächsten Anschlussstelle ab und fand den Vogel im Kühlergrill - lebend und bis auf ein gebrochenes Bein wohlauf. Jetzt geht es für das Tier in die Reha in einen Vogelpark - dort soll er gesundgepflegt werden.

Gut getarnter Jäger im Wald

Mäusebussarde gehören zu den häufigsten Greifvogel-Arten in Deutschland. Sitzt er auf Zaunpfählen oder kreist über Feldern, ist er meist gut zu sehen - sein oft geschecktes weißes bis dunkelbraunes Gefieder erlaubt ihm eine gute Tarnung. Nach Angaben des Naturschutzbundes werden die Tiere in der Regel zwischen 46-58 Meter groß und ernährt sich - wie der Name schon sagt - von Mäusen, aber auch anderen Kleinsäugern, wie Kaninchen und Maulwürfen. Im Winter stehe aber hauptsächlich Aas auf dem Speiseplan, dass sich der Mäusebussard gerne von Autobahnen holt.

