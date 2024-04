Stand: 17.04.2024 10:49 Uhr A1: Auf- und Abfahrt Pansdorf Richtung Norden gesperrt

An der A1 ist die Auf- und Abfahrt Pansdorf (Kreis Ostholstein) Richtung Norden seit 9 Uhr am Mittwoch gesperrt. Grund seien massive Schäden, erklärt Susann Sommerburg von der Autobahn GmbH: "Der Winter hat dort seine Spuren hinterlassen in Form von Aufbrüchen. Dort gab es Risse, die dann im Winter aufgeplatzt sind und der Schaden muss nun repariert werden." Es ist eine Bedarfsumleitung zur Anschlussstelle Scharbeutz ausgeschildert. Die Sperrung der Auf- und Abfahrt Pansdorf Richtung Norden wird laut Autobahn GmbH voraussichtlich bis Mittwochnachmittag, 15 Uhr, dauern.

