Stand: 04.02.2025 09:32 Uhr A1-Anschlussstellen bei Bad Oldesloe gesperrt

Für den Transport großer Teile von Windrädern wird ab Dienstag die Anschlussstelle Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) der A1 vorbereitet. Dazu wird von 9 Uhr bis 16 Uhr die Auffahrt Richtung Hamburg gesperrt. In Richtung Lübeck werden sowohl Auf- als auch Abfahrt von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, jeweils in den Nächten von Dienstag bis Donnerstag. Das teilt die Autobahn GmbH Nord mit.

Notwendig seien die Sperrungen, um die Anschlussstellen breit genug für die großen Transporter zu machen. Die Transporte selbst sollen in sechs Nächten bis zum 23. Februar stattfinden, so der Projektleiter von Nordex. An diesen bisher nicht genauer definierten Terminen müsse die Autobahn gesperrt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn