A1-Anschlussstelle Stapelfeld wird ausgebaut

Seit Jahren gibt es regelmäßig Staus bei der Anschlussstelle Stapelfeld an der Autobahn A1. Dieser wichtige Verkehrsknotenpunkt wird jetzt ausgebaut. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP), Bürgermeister aus Stapelfeld und Braak (beide Kreis Stormarn) sowie Wirtschaftsvertreter haben das am Donnerstag schriftlich vereinbart. "Damit bringen wir dieses lang ersehnte Projekt endlich in die Zielgerade", sagte Buchholz.

Wegen des stark gestiegenen Verkehrs wird die A1 bei Stapelfeld bis Ende 2022 ausgebaut. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rund acht Millionen Euro.







Planer rechnen mit Zunahme des Verkehrs

Schätzungsweise 20.000 Lkw- und Autofahrer nutzen die Zu- und Abfahrten der A1 bei Stapelfeld. Eine Müllverbrennungsanlage und ein Gewerbegebiet gibt es dort schon, ein weiteres ist im Bau. Planer rechnen in den kommenden Jahren mit einem höheren Verkehrsaufkommen.

Zusätzlicher Fahrstreifen vorgesehen

Die Landesstraße 222 (Alte Landstraße), die zur A1 führt, wird auf insgesamt 1,6 Kilometern zwischen den Knotenpunkten Groot Redder/Ahrensburger Weg in Stapelfeld im Westen und Höhenkamp/Brookstraße in der Gemeinde Braak im Osten um einen Fahrstreifen erweitert. Weitere Abbiegespuren in Kreuzungsbereichen und eine verbesserte Ampelschaltung sind geplant, damit es sich künftig nicht mehr staut.

Ende November dieses Jahres wollen die Ingenieure mit den Planungen fertig sein. Ende 2022 soll der Ausbau dann abgeschlossen sein. Kosten: etwa acht Millionen Euro.

