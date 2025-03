Stand: 12.03.2025 16:30 Uhr 88 Millionen für Straßen und Radwege im Südosten von SH

Das Land investiert in diesem Jahr 88 Millionen Euro in Straßen, Radwege und Brücken. Am Mittwoch haben Verkehrsminister Claus-Ruhe Madsen (CDU) und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) die Pläne vorgestellt. Im Kreis Stormarn sollen unter anderem Radwege ausgebaut werden, darunter an der B75 in Reinfeld und zwischen Bad Oldesloe und Pölitz. Auch Sanierungen von Radwegen stehen laut LBV an, beispielsweise zwischen Mollhagen und Sprenge. Geplant sei auch die Sanierung der L225 zwischen Timmerhorn und Bargteheide.

Straßenausbau auch in den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg

In den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg werden laut LBV mehr als 50 Kilometer Straßen und 30 Kilometer Radwege erneuert und ausgebaut. Darunter die Ortsdurchfahrt in Barkau (Kreis Ostholstein) und die Ortsumgehung Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) auf der Bundesstraße 5.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2025 | 16:30 Uhr