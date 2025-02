Stand: 14.02.2025 07:25 Uhr 87-Jährige aus Bad Oldesloe überführt falschen Polizisten

Eine 87-jährige Frau aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat laut Polizei am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf erhalten. Ein Mann gab sich als Polizist aus und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Unfall verursacht. Deshalb müsse sie nun eine Kaution von 120.000 Euro bezahlen. Die Seniorin hat den Betrugsversuch jedoch durchschaut. Sie vereinbarte demnach eine Übergabe, um die geforderte Kaution zu begleichen und informierte gleichzeitig die Polizei. Die nahmen dann ihren falschen Kollegen am vereinbarten Treffpunkt in Empfang und mit auf das Revier. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

