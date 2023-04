86-Jähriger aus Kiel vermisst: Polizei bittet um Hinweise Stand: 14.04.2023 14:18 Uhr Ende März ist Dieter L. das letzte Mal in Kiel gesehen worden. Die Suche nach dem Senior blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

von Christopher Gaube

Regelmäßig ging Dieter L. Tischtennis spielen, so auch am Abend des 30. März - ein Donnerstag. Mit seinen Sportkameraden - so heißt es von der Polizei - traf sich der 86-Jährige in einer Schulsporthalle in der Nähe des Rondeels in Kiel. Seinen Freunden sei an diesem Abend nichts Besonderes aufgefallen und Dieter L. sei wie immer kurz nach 21 Uhr mit seinem silbergrauen Ford Fusion davongefahren. Wohin ist allerdings bis heute ein Rätsel.

Inzwischen ist klar, dass der Gesuchte in der Nacht zum Freitag (31.3.) gegen 5 Uhr noch einmal an einer team-Tankstelle in der Eckernförder Straße gesehen wurde. Was danach passierte, ist unklar.

Einsatz von Spürhunden ohne entscheidenden Erfolg

Die Kieler Polizei sucht seitdem intensiv nach dem vermissten Senior. "Wir hatten auch Spürhunde im Einsatz. Die haben uns in Richtung der Tankstelle geführt und später in Richtung der Levensauer Hochbrücke", sagt Polizeisprecher Matthias Felsch. Doch dort verliert sich die Spur. Es sei für alle ein Rätsel, wo sich Dieter L. aufhält.

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise und Unterstützung bei der Suche. "Wir gehen davon aus, dass der Gesuchte Kiel auch verlassen haben könnte", sagt Felsch. Wichtig seien Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes, aber auch zum Verbleib des Fahrzeugs.

Personenbeschreibung des Vermissten

Dieter L. ist nach Angaben der Polizei etwa 1,72 Meter groß, schlank und trägt eine Brille. Er hat weiße Haare und einen weißen Kinn- und Oberlippenbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Mann mit einer blauen Jeans, einem dunklen Pullover mit weißen Punkten, einem weiß-braun gestreiften Hemd, einer Jacke, die vorne hell und hinten dunkel ist, und einem dunklen Cap bekleidet.

Der Vermisste dürfte mit seinem silberfarbenen Ford Fusion mit dem Kennzeichen KI-DL 36 unterwegs sein. Der Wagen ist Baujahr 2010 und weist am hinteren Radlauf der Fahrerseite diverse Schrammen auf.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wer Dieter L. oder das Auto gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 oder dem Polizeiruf 110 in Verbindung zu setzen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel