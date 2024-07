Stand: 11.07.2024 10:37 Uhr 850.000 Euro für nachhaltige Baumschulen im Kreis Pinneberg

Der Kreis Pinneberg erhält am Mittwoch 850.000 Euro vom Land für die Erforschung nachhaltigerer Anbaumethoden in Baumschulen. Der Kreis versorgt mit seinen rund 250 Baumschulen das Land mit jährlich rund 200.000 Pflanzen. Damit gilt der Kreis Pinneberg als eines der größten zusammenhängenden Baumschulgebiete der Welt. Mit dem Geld soll ein Modellprojekt in Ellerhoop (Kreis Pinneberg) für mehr Klimaschutz in der Arbeit der Baumschulen unterstützt werden, sagt der Geschäftsführer der Baumschulverbandes Frank Schoppa. Für kleine und mittelständische Betriebe brauche es zum Beispiel in den Bereichen Pflanzenschutz, Torfeinsatz oder Düngung größere Verbünde, die sich diesen Forschungsvorhaben stellen und Lösungen finden.

