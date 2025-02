Stand: 07.02.2025 19:19 Uhr 85-jähriger Rollerfahrer in Kiel lebensgefährlich verletzt

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in Kiel bei einem Unfall mit seinem Motorroller lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieß er auf dem Ostring Höhe Werftpark mit einem Auto zusammen. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei nicht. Er wurde in die Universitätsklinik gebracht. Zwischen der Pickertstraße und der Ernestinenstraße war der Ostring Richtung Innenstadt etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel