Stand: 07.02.2025 10:16 Uhr 80.000 Euro für Lübecker Dom-Sanierung

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Maurerarbeiten bei der Fassadensanierung am Südturm des Lübecker Doms mit 80.000 Euro. Einen symbolischen Fördervertrag hat Stiftungs-Ortskurator Johannes Schindler am Donnerstag an Dompastorin Margrit Wegner übergeben, heißt es von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Für die Sanierung der Türme des Lübecker Doms werden insgesamt rund 23 Millionen Euro benötigt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck