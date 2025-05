Stand: 19.05.2025 08:39 Uhr 70 Teilnehmer bei Landesmeisterschaft im Schnellschach

Bei der Landesmeisterschaft im Schnellschach sind am Sonntag (18.5.) knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) angetreten. Levi Malinowsky vom Lübecker Schachverein von 1873 konnte das Turnier nach neun Runden gewinnen, erklärt Turnierleiter Heiko Spaan vom Schachverband Schleswig-Holstein.

Der 15-Jährige hat sich damit für die Deutsche Meisterschaft am 14. und 15. Juni in Neuwied (Rheinland-Pfalz) qualifiziert. Beste Frau war Hanna Greßmann vom SK Doppelbauer Kiel. Sie kann damit bei den Deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaften der Frauen am 23. und 24. August in Ostfildern (Baden-Württemberg) antreten. Beim Schnellschach haben die die Spielerinnen und Spieler pro Spiel jeweils 15 Minuten Zeit. Für jeden Zug bekommen sie fünf Sekunden zusätzliche Zeit.

