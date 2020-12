6,5 Millionen Euro für Meierei in Schleswig-Holstein Stand: 04.12.2020 13:01 Uhr Die Meierei Nordseemilch eG Witzwort will viel Geld investieren, um regionale Biomilchprodukte besser zu vermarkten. Daran ist auch das Land interessiert.

28 Millionen Euro will die Meierei Nordseemilch eG in Witzwort (Kreis Nordfriesland) ab dem kommenden Frühjahr investieren, um ihre Kapazitäten zu erweitern und ihre regionalen Biomilchprodukte besser zu vermarkten. Nun gab es dafür einen Förderbescheid aus einem Landesprogramm für den ländlichen Raum in Höhe von 6,5 Millionen Euro.

Investition in moderne Milchverarbeitungstechnik

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte den Förderbescheid am Freitag in Witzwort an den Vorstandsvorsitzenden Dieter Petersen. "Hier wird für 28 Millionen Euro in modernste Milchverarbeitungstechnik investiert", sagte Günther. "Dieses große Vorhaben unterstützen wir gerne, weil Lebensmittel aus Schleswig-Holstein einen ausgezeichneten Ruf haben und diesen behalten sollen." Mit der geplanten Erweiterung setze die Meierei noch stärker auf Biomilch-Produkte, regionale Kreisläufe und die produktionsnahe Vermarktung.

Die Fördermittel stammen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie aus der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land für die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.

AUDIO: Millioneninvestition zur Förderung regionaler Bioprodukte (1 Min)

Wiederaufbau nach großem Brand

Nachdem die Meierei 2007 bei einem Brand fast vollständig zerstört worden war, wurde - statt einer Insolvenz - weiter investiert und aufgebaut. Möglich machten das auch Innovationen, an denen das Unternehmen beteiligt war - beispielsweise die Entwicklung des Schraubverschlusses. 2012 ging das Unternehmen mit Biomilch dann einen weiteren, neuen Weg. Wie Geschäftsführer Christoph Bossmann erklärt, wollte damals kaum ein Bauer mitmachen. Innerhalb von acht Jahren konnte der Absatz aber von 0 auf 50 Millionen Kilogramm ausgebaut werden. Auch deshalb wolle das Unternehmen weiter in die Zukunft investieren.

Weitere Informationen 3 Min Horster Meierei auf dem Weg zur Nachhaltigkeit Die Meierei Horst bei Elmshorn sorgt mit einer neuen Milch-Abfüllmaschine für mehr Nachhaltigkeit im Produktionsprozess. Landwirt Achim Bock hofft, damit wettbewerbsfähiger zu sein. 3 Min Zeitreise: Feta aus Schleswig-Holstein Einst stellte eine Meierei in Oldenburg in Holstein Feta aus Kuhmilch her. Der Käse war von guter Qualität, die Griechen waren begeistert. Unsere Zeitreise erzählt die Geschichte hinter dem Käse. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2020 | 13:00 Uhr