Stand: 15.04.2025 11:25 Uhr 58-Jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Hohwacht

In Hohwacht (Kreis Plön) ist ein 58-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Laut Polizei ist der Mann am Montagnachmittag (14.4.) mit dem Wagen in der Straße "Krähenholt" zuerst gegen die Wand einer Garage gekracht, anschließend prallte der frontal gegen eine Mauer. Die Rettungskräfte versuchten den Mann noch zu reanimieren, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Seine 58-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Die Ermittler vermuten aber, dass der Fahrer einen medizinischen Notfall gehabt haben könnte.

